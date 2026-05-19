Wie die Medien- und Kommunikationsdirektion des Verteidigungsministeriums Sana mitteilte, explodierte die Autobombe in der Nähe eines Gebäudes des Ministeriums. Zuvor habe eine Einheit der Armee einen dort platzierten Sprengsatz entdeckt. Danach kam es während des Versuchs der Entschärfung zur Explosion einer Autobombe im selben Gebiet.