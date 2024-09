Neue Förderungen?

Habeck hatte neue staatliche Fördermassnahmen für Elektroautos in Aussicht gestellt. «Ich fühle mich schon in einer Verpflichtung zu sehen, dass der Markt jetzt wieder anzieht», sagte er am Freitag einem Besuch des VW -Werks in Emden. Er verwies darauf, dass die Bundesregierung steuerliche Anreize für E-Autos als Dienstwagen plane. Darüber hinaus werde man schauen, ob noch etwas gehe.