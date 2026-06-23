Die CO2-Zielwerte legen fest, wie hoch die durchschnittlichen Emissionen der von einem Importeur in einem Jahr neu zugelassenen Fahrzeugflotte höchstens sein dürfen. Dabei wird nicht jedes einzelne Fahrzeug beurteilt, sondern der Durchschnitt der jeweiligen Flotte. 2025 wurden diese Vorgaben verschärft. Für Personenwagen lag der Zielwert bei 93,6 Gramm CO2 pro Kilometer, für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper bei 153,9 Gramm.