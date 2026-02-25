Das Arbeitsmarktbarometer basiert auf einer monatlichen Befragung aller deutschen Arbeitsagenturen zu ihren Prognosen für die folgenden drei Monate. Es gilt daher als Frühindikator für die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Die Statistik zur tatsächlichen Februar-Lage wird die Bundesagentur für Arbeit an diesem Freitag vorlegen.