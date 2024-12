«2024 war und ist ein schwieriges Jahr für die Schweizer Automobilwirtschaft», wird Verbandsdirektor Thomas Rücker in der Mitteilung zitiert. Die steigenden Kosten und Krisen in der Welt führten dazu, dass die Konsumenten sparsam seien und derzeit keine neuen Autos kauften, so Rücker. «Die Unsicherheit in Bezug auf die Wahl des Antriebs eines möglichen Neufahrzeugs stellt eine weitere Hürde beim Autokauf dar.»