Konkret wurden mit 15'697 Neuzulassungen 515 Fahrzeuge weniger Autos immatrikuliert als im Februar 2025. Damit setze sich der Negativtrend fort, heisst es in einer Mitteilung des Importverbands Auto Schweiz vom Dienstag. Nach zwei Monaten summiert sich der Rückgang 2026 im Verglich zum Vorjahr demnach auf 4,1 Prozent.