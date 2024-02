Kion setzt 2024 auf eine starke Nachfrage nach Gabelstaplern und Flurförderzeugen. In dem Geschäftsbereich wollen die Frankfurter weiter wachsen, während der mit Automationssystemen erzielte Umsatz zurückgehen dürfte. Einen Rückgang der Konzernerlöse insgesamt kann das Management deshalb nicht ausschliessen, wie aus dem am Donnerstag in Frankfurt vorgelegten Geschäftsbericht für das vergangene Jahr hervorgeht. Finanzchef Christian Harm gab sich im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX aber zuversichtlich, den Grossteil der problembehafteten Altlasten im Automationsgeschäft bis Ende des Jahres aus den Büchern zu haben. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

29.02.2024 14:47