Nach der kürzlich erfolgten Integration der Jiangsu Huanyu Group sei dies der nächste Schritt zur Umsetzung der «Level Up»-Strategie von Autoneum, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Bekanntlich hat sich Autoneum das Ziel gesetzt, mittelfristig 20 Prozent des Konzernumsatzes in Asien zu erwirtschaften.