Vorerst würden diese Fahrten ohne Fahrgäste erfolgen. Nach einer Erprobungsphase könnten die Busse anschliessend auch mit Fahrgästen an Bord fahrerlos verkehren, heisst es. Damit wäre Zürich - laut Angaben der Flughafen Zürich AG - der erste Flughafen Europas mit einem solchen Betrieb innerhalb des Flugbetriebsgeländes.