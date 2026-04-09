Zudem haben Käufer laut Autoscout bei den tieferen Preisen schneller zugeschlagen. Die durchschnittlichen Standzeiten hätten sich «quer durch den Markt» verkürzt, hiess es in der Mitteilung. Die Standtage im ersten Quartal für Gebrauchtwagen sanken um 4,6 Prozent und bei Neuwagen um 2,1 Prozent. Gebrauchte Dieselfahrzeuge standen im Schnitt 5,8 Prozent weniger lang und neue Elektrofahrzeuge 3,6 Prozent.