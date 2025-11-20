Nicolas Germanier, Leiter Regionalverkehr SBB, sah eine grossen Wandel für die Mobilität. Den öV-Kunden würden die Fahrzeuge wertvolle Minuten bringen. «Wir schauen nicht nur auf die Schiene», meinte er. Auch Attiger betonte das. "Wir sprechen über den öffentlichen Verkehr und unten steht ein Auto, sagte er. Attiger sah das als Zeichen, die unterschiedlichen Verkehrsformen nicht gegeneinander auszuspielen.