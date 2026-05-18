Thyssenkrupp Automotive Technology befindet sich derzeit im Umbau. Ziel ist es, die weltweite Aufstellung des Segments stärker auf profitables Wachstum, höhere operative Leistungsfähigkeit und klarere Strukturen auszurichten. Thyssenkrupp will die Sparte in den nächsten Jahren kapitalmarktfähig machen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Konzern wegen der schwierigen Marktbedingungen in der Autoindustrie ein Kostensenkungsprogramm aufgelegt. Dazu gehörte auch der Abbau von Arbeitsplätzen./nas/stk