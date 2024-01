Der Autovermieter Sixt will bei Stellantis in den nächsten drei Jahren bis zu 250 000 Fahrzeuge für seine Vermietflotte in Europa und Nordamerika kaufen. «Die Vereinbarung umfasst einen Gesamtwert von mehreren Milliarden Euro», teilte Sixt am Dienstag in Pullach bei München mit.

16.01.2024 15:36