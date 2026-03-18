Von Hirschheydt hat den Blick wegen des schwachen Abschneidens in den Vorjahren aber ohnehin eher auf die Profitabilität gerichtet. Noch unter Conti wurden 5.400 Verwaltungsjobs und 1.750 Stellen in der Forschung und Entwicklung gestrichen. Weitere 3.000 Jobs in Forschung und Entwicklung entfielen zum Grossteil schon bis Ende 2025, im Januar kündigte das Unternehmen darüber hinaus den Abbau von 4.000 Stellen in dem Bereich an. Von weltweit 55 Produktionsstätten sollen zehn wegfallen. Bei den noch laufenden Sparrunden gehen auch erneut Jobs in Deutschland verloren, der Fokus liegt aber auf dem Ausland.