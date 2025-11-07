Das Marktumfeld sei herausfordernd, hiess es vom Konzern. Der Umsatz im dritten Quartal sank im Jahresvergleich trotz weltweit anziehender Automobilproduktion um 6,9 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern und Sonderposten verdiente Aumovio 150 Millionen Euro, rund 30 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die entsprechende Marge sackte trotz gesunkener Foschungs- und Entwicklungskosten von 4,5 auf 3,3 Prozent ab. Unter dem Strich fiel ein auf die Aktionäre entfallender Verlust von 19 Millionen Euro an, nach einem Gewinn von 73 Millionen Euro ein Jahr zuvor./men/niw/mis
(AWP)