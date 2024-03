Die Autozulieferer in Deutschland kommen schwerer an Bankkredite. Das zeigt eine Umfrage der Beratungsfirma Oliver Wyman und des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) unter 74 Zulieferern, deren Ergebnisse der «Welt am Sonntag» vorliegen. Zwei Drittel der Unternehmen gaben demnach an, dass es in den vergangenen drei Jahren schwerer geworden sei, an Bankfinanzierungen zu kommen. Neben höheren Zinsen verlangten die Banken auch mehr Sicherheiten oder kürzere Laufzeiten.

09.03.2024 15:08