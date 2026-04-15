Der Autozulieferer Mahle hat im vergangenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Dennoch sieht sich der Konzern auf einem guten Weg. Die Strategie mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Thermomanagement und Verbrennungsmotoren funktioniere, hiess es laut Mitteilung. «Mahle ist auf dem Weg zu profitablem Wachstum», sagte Mahle-Chef Arnd Franz demzufolge in Stuttgart.