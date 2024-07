Während in den beiden grössten Märkten Europa und Amerika die Erlöse aus eigener Kraft - das heisst Zukäufe und Währungseffekte ausgeklammert - wegen eines schwächeren Automobil-Geschäfts schrumpften, konnte Stabilus den organischen Umsatz in der Region Asien-Pazifik steigern. Dies habe allerdings nicht gereicht, um die Nachfrageschwäche in den anderen Regionen auszugleichen, hiess es weiter. Analyst Akshat Kacker von der US-Bank JPMorgan merkte jedoch an, dass die Profitabilität in der Region Asien-Pazifik schwächer als erwartet ausgefallen sei.