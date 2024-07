Weltweit arbeiten rund 169.000 Menschen für ZF. Am Bodensee sind rund 10.300 Menschen beschäftigt. Rund 4900 von ihnen haben eine Beschäftigungssicherung bis Juni 2028. ZF ist an mehr als 160 Produktionsstandorten in 31 Ländern vertreten. In der kommenden Woche will der Konzern seine Halbjahreszahlen veröffentlichen./bak/DP/ngu