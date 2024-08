Der kriselnde Autozulieferer hatte in der vergangenen Woche angekündigt, bis Ende 2028 in Deutschland zwischen 11.000 und 14.000 Stellen streichen zu wollen. Dafür sollen Standorte gebündelt und Strukturen verschlankt werden. Zurzeit beschäftigt der Konzern 54.000 Menschen in Deutschland an mehr als 30 Orten. In welchem Umfang Reduzierungen an den Standorten vorgesehen sind, soll noch konkretisiert werden. «Die Diskussionen laufen», sagte ZF-Chef Holger Klein. Die bisherige Struktur sei an vielen Stellen ineffizient und biete oft wenig Flexibilität. «Gerade bei kleineren Standorten, die meist nur auf ein Hauptprodukt ausgerichtet sind.»