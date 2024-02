Hauptgrund für die Sparmassnahmen sind die hohen Schulden des Konzerns. Zum Halbjahr 2023 stand ZF mit gut elf Milliarden Euro in der Kreide. Das liegt vor allem am Erwerb des Autozulieferers TRW und des Bremsenspezialisten Wabco. Der Konzern bezahlt daher aktuell Hunderte Millionen Euro an Zinsen - die zum Beispiel in den Bereichen Forschung und Entwicklung fehlen. Zugleich muss der Zulieferer, der mehrheitlich der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen gehört, in den kommenden Jahren Milliarden investieren, um den Wandel zur E-Mobilität meistern zu können.