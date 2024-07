Beim Autozulieferer ZF sollen in den kommenden Jahren Tausende Stellen gestrichen werden. Der Konzern will bis Ende 2028 zwischen 11.000 und 14.000 Stellen in Deutschland streichen. In welchem Umfang Reduzierungen an den Standorten vorgesehen seien, werde nun konkretisiert. «Wir sind der Meinung, es gibt keine Alternative», sagte ein Unternehmenssprecher. Der ZF-Gesamtbetriebsrat kündigte Widerstand an. «Wir werden um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen», erklärte ZF-Betriebsratschef Achim Dietrich.