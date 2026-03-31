Der Schritt stärke die Effizienz und Servicequalität der Bank und unterstütze den weiteren Ausbau des internationalen Private-Banking-Geschäfts. Dank der offenen Architekturen liessen sich auch Services von Drittanbietern integrieren.
dm/hr
(AWP)
Der Bankensoftware-Anbieter Avaloq und die Blackrock-Tochter Aladdin Wealth haben mit CMB Monaco einen neuen Kunden gewonnen. Die in Monaco ansässige Privatbank im Besitz der italienischen Mediobanca nutze künftig die integrierte Technologieplattform von Avaloq und Aladdin, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.
Der Schritt stärke die Effizienz und Servicequalität der Bank und unterstütze den weiteren Ausbau des internationalen Private-Banking-Geschäfts. Dank der offenen Architekturen liessen sich auch Services von Drittanbietern integrieren.
dm/hr
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