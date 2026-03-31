Der Bankensoftware-Anbieter Avaloq und die Blackrock-Tochter Aladdin Wealth haben mit CMB Monaco einen neuen Kunden gewonnen. Die in Monaco ansässige Privatbank im Besitz der italienischen Mediobanca nutze künftig die integrierte Technologieplattform von Avaloq und Aladdin, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.