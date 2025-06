Taboada gehört dem Think-Tank den Angaben nach seit 2020 an und ist seit 2024 stellvertretender Direktor in der Romandie. Salvi sei seit 2024 bei Avenir Suisse tätig und übernehme die Funktion des Vizedirektors zusätzlich zu seiner Position als Senior Fellow, in der er die Bereiche öffentliche Finanzen und Regulierung verantwortet.