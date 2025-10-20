Einkaufstour als Sackgasse

So habe der Bundesrat nach und nach den Weg für eine Expansion in Geschäftsfelder geebnet, die mit der postalischen Grundversorgung kaum noch etwas zu tun haben. Die Post habe versucht, das schrumpfende Kerngeschäft mit einer Einkaufstour in neuen Bereichen zu kompensieren - sie habe Firmen für Cybersicherheit, Unternehmenssoftware und Cloud-Dienste übernommen.