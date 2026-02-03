Statt sich als Kapitalgeber in der Start-up-Szene einzumischen, sollte der Bund in den Augen von Avenir Suisse an den Rahmenbedingungen für Jungunternehmen arbeiten. Zum Beispiel könnte ein Startup-Visum eingeführt werden, um Schweizer Unternehmen den Zugang zum internationalen Talent-Pool zu öffnen.