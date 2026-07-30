Der Reisedetailhändler aus Basel wurde im ersten Halbjahr durch den Iran-Krieg gebremst. Das organische Wachstum verlangsamte sich im zweiten Quartal auf 2,9 von 4,7 Prozent im ersten und lag damit deutlich unter der Zielbandbreite von 5 bis 7 Prozent. Die Kern-EBITDA-Marge sank auf 9,1 von 9,3 Prozent. Die Zahlen lagen allerdings im Rahmen der Analystenerwartungen.