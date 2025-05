Der Finanzinvestor CVC befinde sich in einem frühen Stadium, ein Angebot über 6 Milliarden Pfund für den Duty-Free-Konzern Avolta zu prüfen, heisst es in einem Online-Bericht des britischen Fernsehsenders Sky News. Ein etwaiges Kaufangebot könnte in Zusammenarbeit mit der Milliardärsfamilie Benetton erfolgen, die seit der Fusion von Autogrill und Dufry 2023 am Unternehmen beteiligt ist.