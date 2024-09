Der Reisedetailhändler Avolta treibt seine Expansion in der Region Asien-Pazifik weiter voran. So übernimmt der Basler Konzern 100 Prozent der auf Hongkong fokussierten Gesellschaft Free Duty vom Mischkonzern NWS Holding. Zum Kaufpreis wird in einer Mitteilung vom Dienstag keine Angabe gemacht.