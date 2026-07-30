Zudem sieht sich Avolta gut aufgestellt, um von den langfristigen Aussichten für die Branche zu profitieren. Bis 2048 dürfte sich die Zahl der Flugpassagiere weltweit auf 19 Milliarden pro Jahr nahezu verdoppeln. Und Avolta geht weiter davon aus, den neuen Duty-Free-Standort am Flughafen Shanghai Pudong noch 2026 vollständig in Betrieb zu nehmen.