Das Unternehmen plant unter anderem hybride Konzepte und lokale Marken, wie der Reisedetailhändler und Gastronomiebetreiber am Donnerstag mitteilte.
awp-robot/dm
(AWP)
Avolta hat einen Zwölfjahresvertrag für den Betrieb von Einzelhandels- und Gastronomieflächen am Flughafen Riga in Lettland abgeschlossen. Der Reisedetailhändler wird acht Läden und 22 Gastronomiebetriebe eröffnen und damit erstmals in Lettland tätig sein.
Das Unternehmen plant unter anderem hybride Konzepte und lokale Marken, wie der Reisedetailhändler und Gastronomiebetreiber am Donnerstag mitteilte.
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