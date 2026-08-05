Damit werde die Präsenz im indischen Reisehandel über den Flughafen in Bangalore hinaus weiter ausgebaut, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.
cf/ls
(AWP)
Avolta hat einen siebenjährigen Duty-Free-Vertrag für den Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kalkutta in Indien erhalten. Der Reisedetailhändler wird dort sechs Duty-Free-Geschäfte betreiben, davon zwei im Abflug- und vier im Ankunftsbereich.
Damit werde die Präsenz im indischen Reisehandel über den Flughafen in Bangalore hinaus weiter ausgebaut, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.
cf/ls
(AWP)