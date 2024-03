Der Reisedetailhändler Avolta kann seine Präsenz in der Türkei ausbauen. Er hat einen Neunjahres-Vertrag für den Betrieb von 26 Gastronomiegeschäften am Sabiha-Gökçen-Flughafen in Istanbul abgeschlossen, wie Avolta am Mittwoch mitteilte.

13.03.2024 18:29