Der neue Store soll für Flugreisende Einkauf und Gastronomie in einem Raum verbinden, wie der Basler Konzern am Donnerstag mitteilte. Neben internationalen Markenartikeln werden lokale Produkte wie Schokolade angeboten. Digitale Features wie interaktive Bildschirme, virtuelle Kosmetik-Tests und Duftfinder sollen das Kundenerlebnis personalisieren.
Das Hybridformat soll die Reiseerfahrung aufwerten und Convenience mit Erlebnis verbinden. Damit will der Flughafenshop-Spezialist entsprechend der Unternehmensstrategie mehr Flugreisende zu einem Kauf animieren und die Ausgaben pro Passagier steigern.
Avolta ist gemäss eigenen Angaben in 70 Ländern tätig und an weltweit über 1000 Locations präsent - neben Flughäfen auch an Bahnhöfen, Kreuzfahrthäfen, Strassen und in Stadtzentren. Insgesamt betreibt das Unternehmen mehr als 5100 Verkaufs- und Gastronomieeinheiten, von Duty-Free- und Spezialgeschäften bis hin zu Restaurants, Cafés und zunehmend auch hybriden Formaten.
jl/hr
(AWP)