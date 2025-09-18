Avolta ist gemäss eigenen Angaben in 70 Ländern tätig und an weltweit über 1000 Locations präsent - neben Flughäfen auch an Bahnhöfen, Kreuzfahrthäfen, Strassen und in Stadtzentren. Insgesamt betreibt das Unternehmen mehr als 5100 Verkaufs- und Gastronomieeinheiten, von Duty-Free- und Spezialgeschäften bis hin zu Restaurants, Cafés und zunehmend auch hybriden Formaten.