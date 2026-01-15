Avolta erweitert seine Präsenz am Kualanamu International Airport in Indonesien mit der Eröffnung neuer Stores. Mit nun fast 50 Standorten im Land, darunter 25 in Bali, stärkt das Unternehmen damit seine Position an einem wichtigen Luftverkehrsknotenpunkt und setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Angkasa Pura Aviasi fort, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht.