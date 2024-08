Der Flughafenshop-Betreiber Avolta arbeitet mit Real Madrid zusammen. So wurde am Terminal 4 des Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport der erste von zwei neuen Konzept-Läden eröffnet, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. In den Shops werde neben einem Gastronomiebereich eine breite Palette von offiziellen Fanartikeln des Fussballclubs angeboten.