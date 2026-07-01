Die Massnahmen erfolgen im Rahmen eines neuen Zehnjahresvertrags, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
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(AWP)
Der Reisedetailhändler Avolta vergrössert seine Filiale am Flughafen Santos Dumont in Brasilien und macht sie zur grössten Ladenfläche des Airports. Zusätzlich eröffnet Avolta zwei neue Convenience Stores, um das Angebot für Geschäftsreisende zu erweitern.
Die Massnahmen erfolgen im Rahmen eines neuen Zehnjahresvertrags, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
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