Der Reisedetailhändler Avolta hat einen über sechs Jahre laufenden Auftrag am internationalen Flughafen Maceió-Zumbi dos Palmares in Brasilien an Land gezogen. Dort betreibt Avolta seit Ende Januar einen 170 Quadratmeter grossen Laden im Duty-Paid-Bereich, wie das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mitteilte.