Unter dem Namen «Neighbourhood» betreibe Avolta dort nun ein Restaurant, das auf Sauerteig-Pizza und lokale Craft-Biere spezialisiert ist. Es sei das fünfte Gastronomie-Angebot von Avolta am Flughafen in Kopenhagen und ergänze das Portfolio, zu dem etwa auch Burger King und Copenhagen Coffee gehören, heisst es in der Mitteilung.