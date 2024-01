Der Reisedetailhändler Avolta hat mit dem Flughafenbetreiber Corporación America Airports (CAAP) eine Partnerschaft geschlossen. Gemeinsam mit dem an der New Yorker Börse gelisteten Firma mit Sitz in Luxemburg wolle man Duty-Free-Läden entwickeln, implementieren und betreiben, «die das Gesamterlebnis am Flughafen deutlich verbessern», teilte Avolta am Mittwoch mit.

17.01.2024 18:36