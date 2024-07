Die Aktie reagiert bisher volatil. Nach einem Auf und Ab stehen die Titel um 11.10 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 35,50 Franken. Damit knüpfen sie moderat an das bisherige Plus von 6,5 Prozent im laufenden Jahr an. Im Börsenjahr 2023 stand allerdings auch ein Minus von 14 Prozent zu Buche.