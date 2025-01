Die 15 neuen Geschäfte würden an den internationalen Flughäfen Tunis-Carthage, Djerba-Zarzis, Sfax-Thyna, Tozeur-Nefta und Tabarka-Aïn Draham eröffnet, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag. Angeboten werden soll die gesamte Palette an Duty-Free-Kategorien, einschliesslich Parfüm und Kosmetik, Spirituosen, Lebensmittel und Süsswaren.