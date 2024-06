Bei einem Teil der Filialen handelt es sich laut Mitteilung um Aussenstellen der in Sacramento verankerten Restaurants Cafe Bernardo, Centro Cocina Mexicana, Magpie und New Helvetia Brewing Company. Zusätzlich eröffnet HMSHost am Flughafen Sacramento in Kürze zwei Wendy's Restaurants, renoviert eine bestehende Starbucks-Filiale und eröffnet zwei neue, hybride Starbucks-Cafés, die mit Einkaufsläden kombiniert sind. Die Detailhandelsangebote, die zu den beiden Starbucks gehören, wurden laut Mitteilung in Zusammenarbeit mit der Avolta-Reisedetailhandelstochter Hudson geschaffen.