Am internationalen Flughafen in Miami wird laut den Angaben mit einem Wachstum der Flugbewegungen und Passagierzahlen gerechnet. Bis 2040 dürften laut Schätzungen jährlich über 77 Millionen Passagiere über den Flughafen reisen.
Avolta hat am Miami International Airport eine 12-jährige Vertragsverlängerung für Travel-Retail- sowie Gastronomieflächen erhalten. Über die Tochtermarken Hudson und HMSHost will das Unternehmen mehr als 60 Shops und F&B-Standorte modernisieren - darunter die Renovierung von 40 Läden und die schrittweise Transformation von über 20 Restaurants und Bars.
