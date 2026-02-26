Avolta hat am Miami International Airport eine 12-jährige Vertragsverlängerung für Travel-Retail- sowie Gastronomieflächen erhalten. Über die Tochtermarken Hudson und HMSHost will das Unternehmen mehr als 60 Shops und F&B-Standorte modernisieren - darunter die Renovierung von 40 Läden und die schrittweise Transformation von über 20 Restaurants und Bars.