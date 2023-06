Zum Start am 3. Juli können an Postschaltern in 72 Filialen in den Kantonen Bern, Solothurn und Basel-Land beispielsweise kurzfristige Reise- oder Handyversicherungen abgeschlossen werden, heisst es am Mittwoch in einem Communiqué. Kunden können zudem ihre Kontaktdaten an AXA übermitteln lassen und einen Beratungstermin für weitere Angebote vereinbaren, beispielsweise für Haushalt- oder Motofahrzeugversicherungen.