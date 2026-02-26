Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 8,4 Milliarden Euro an. Die Einnahmen kletterten um fünf Prozent auf 116 Milliarden Euro. Alles in allem verdiente Axa mit 9,8 Milliarden Euro sogar rund ein Viertel mehr. Das lag vor allem am Verkauf der Fondsgesellschaft Axa Investment Managers, der im Sommer abgeschlossen worden war. Mit dem Geld kaufte der Versicherer eigene Aktien im Wert von 3,8 Milliarden Euro auf, das Programm lief bis Mitte Januar.