Bébéar hatte laut den Angaben im Jahr 1975 die Ancienne Mutuelle de Réassurance gegründet, die zehn Jahre später in Axa umbenannt wurde. Er leitete den Konzern bis im Jahr 2000 als CEO und amtete danach bis 2008 als Präsident des Aufsichtsrats.
Der frühere langjährige Axa-Chef Henri de Castries würdigt Bébéar in der Mitteilung als «visionären und erfolgreichen Manager, der zugleich ein grossherziger und fordernder Mentor» für mehrere Führungsgenerationen war. Geboren wurde Bébéar im Jahr 1935 in Issac in der Dordogne.
mk/
(AWP)