Der französische Versicherer Axa kommt bei der zerstörerischen Hurrikan-Serie in den USA eher glimpflich davon. Das Unternehmen erwartet für sich infolge der Wirbelstürme «Helene» und «Milton» vor Steuern lediglich eine Schadenbelastung von weniger als 200 Millionen Euro, wie es am Mittwochabend in Paris mitteilte. Auch Schäden, für die sich die Axa bei anderen Unternehmen oder am Kapitalmarkt selbst rückversichert hat, sind davon noch nicht abgezogen. Trotz der Neuigkeiten konnte sich die Aktie des Konzerns dem Abwärtssog an der Börse am Donnerstag nicht entziehen.