Axa will kommenden Frühling drei Schweizer Immobilienfonds unter einem Dach vereinen. Dadurch soll gemessen am Nettofondsvermögen der in der Schweiz grösste Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen entstehen, wie die zum französischen Axa-Konzern gehörende Versicherungsgruppe am Donnerstag mitteilte.

30.11.2023 15:34