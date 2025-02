Beim Fonds handelt es sich laut Angaben der zum französischen Axa-Konzern gehörenden Versicherungsgruppe um den grössten Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz. Er verwaltet Vermögen von über 5 Milliarden Franken und investiert überwiegend in Wohnimmobilien sowie in Geschäfts- und Büroimmobilien an Standorten in der Schweiz.